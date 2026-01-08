Fiorentina, pari show all’Olimpico con 2 rigori nel finale. Il Corriere Fiorentino: “Un altro segnale”
È un pareggio che sa di beffa quello che raccoglie la Fiorentina all’Olimpico contro la Lazio. Nel posticipo del mercoledì della 19ª giornata i viola fanno 2-2, salgono a 13 punti, 7 nelle ultime 4 partite, e vanno momentaneamente a due punti dalla zona salvezza.
Contro la formazione allenata da Maurizio Sarri, la Fiorentina viene messa sotto ne primo tempo ma la Lazio non sfida pur lamentando un calcio di rigore per una trattenuta di Pongracic su Gila. Nella ripresa la gara si sblocca con il più classico dei gol degli ex di Danilo Cataldi, ma Gosens ci mette una manciata di secondi a trovare il pareggio.
Sul finale l’episodio decisivo: Gila atterra Gudmundsson in area, l’arbitro in un primo momento non fischia ma dopo un check al Var convalida il penalty. Sul dischetto si presenta lo stesso islandese che non sbaglia. Quando la Fiorentina stava già assaporando la prima vittoria in trasferta, il fallo in area di Comuzzo al 93’ costa un altro rigore che Pedro trasforma.
