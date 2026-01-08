Il Grifone tra campo e mercato, Il Secolo XIX: "Genoa, sfida al Milan aspettando i rinforzi"
"Genoa, sfida al Milan aspettando i rinforzi" scrive Il Secolo XIX in prima pagina quest'oggi. De Rossi chiede al suo Genoa una gara perfetta a San Siro contro il Milan di Max Allegri. Intanto i tifosi contestano la società a Pegli e chiedono i rinforzi sul mercato.
"È una sfida delicata contro una squadra che ha grandi valori ed è in lotta per vincere lo scudetto. Noi come sempre scenderemo in campo con l’obiettivo di fare punti e, per riuscirci con una squadra come il Milan, dovremo essere perfetti nella cura dei dettagli, aumentando l’attenzione su ogni risvolto tangibile" le parole di DDR alla vigilia.
Sulla prima pagina del quotidiano genovese c'è spazio anche per le mosse mercato della Sampdoria: "Martinelli alla Samp, lo scoprì il Mancio". Dopo Pafundi, la Sampdoria trova un altro giovane lanciato in azzurro da Roberto Mancini. Il portiere Tommaso Martinelli si giocherà il posto con Ghidotti.
