Al Dall'Ara passa la Dea, Corriere di Bologna: "Un'altra sconfitta, il Bologna è in crisi"
"Un'altra sconfitta, il Bologna è in crisi" titola il Corriere di Bologna in prima pagina stamani. L'Atalanta di Palladino passeggia al Dall'Ara vincendo per due a zero e apre ufficialmente la crisi de Bologna, mai veramente entrato in partita che è ormai uscito dalla zona Europa.
Gli uomini di Italiano sono sgonfi, giocano un primo tempo pallidissimo e hanno una piccola reazione solo a inizio ripresa ma senza mai impensierire la Dea, trascinata dalla doppietta di Krstovic. I brutti segnali di San Siro sono stati confermati.
