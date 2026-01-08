Chivu vola a +4 in classifica, QS in apertura: "Volata lunga, Inter da corsa"
"Volata lunga, Inter da corsa" scrive il QS in apertura quest'oggi. Successo per 2-0 dell'Inter di Chivu in casa del Parma. Niente sconti da ex. La formazione nerazzurra si è imposta con un gol per tempo: prima Dimarco (altro ex della gara), poi dopo il gol annullato a Bonny è arrivato il sigillo di Marcus Thuram che ha lanciato definitivamente l'Inter a +4 su Napoli (fermato sul 2-2 dal Verona) e sul Milan (atteso oggi in campo contro il Genoa).
Le altre - "Doppio Krstovic. Festa Atalanta a Bologna (0-2)": l'Atalanta vince 2-0 e sbanca il Dall'Ara, superando in classifica il Bologna di Vincenzo Italiano, che appare in crisi profonda. Due a due tra Lazio e Fiorentina.
Il posticipo - "Pulisic-Leao per un Diavolo sempre al Max. Test Genoa": Allegri con i titolari: Leao-Pulisic davanti. Loftus va in panchina. Niente turnover previsto per la partita con il Genoa. Attesa la difesa titolare con Tomori, Gabbia (al rientro) e Pavlovic. Oggi alle 18.30 anche Cremonese-Cagliari.
