Il Napoli non va oltre il pari col Verona, Il Mattino in prima pagina: "Mezza remuntada"

"Mezza remuntada" scrive Il Mattino in prima pagina quest'oggi. Solo 2-2 tra Napoli ed Hellas Verona in una sfida al cardiopalma. Doppio vantaggio dell'Hellas al Maradona, nel secondo tempo la 'mezza' rimonta degli azzurri prima con McTominay e poi con il capitano Di Lorenzo. Annullati due gol dal VAR agli azzurri.

E alla fine le parole di Conte: "Non fatemi entrare in polemiche, che poi vengo travisato. Il VAR va ad interpretazione, a volte può essere a favore e altre a sfavore. Bisogna accettarlo e sapere che ci sono persone lì in buona fede".

E poi ancora: "Sono valutazioni oggettive che vanno fatte dal VAR che invece sono differenti da partita a partita. Hojlund non poteva tagliarsi il braccio ad un metro di distanza. Dobbiamo accettare quello deciso dal VAR, anche perché l'arbitro in campo aveva non dato il rigore e concesso il gol".