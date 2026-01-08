“Pari del Napoli, l’Inter vince e allunga. Oggi il Milan”. Così il Corriere della Sera sulla A

L’apertura odierna del Corriere della Sera è dedicata al successo dell’Inter, che si impone per 2-0 sul campo del Parma al Tardini grazie ai gol di Dimarco e Thuram, consolidando il primato in classifica e aumentando il vantaggio sulle dirette rivali. I nerazzurri guardano ora alla sfida di questa sera tra Milan e Genoa, valida per il posticipo della 19ª giornata.

Con questo risultato, la squadra di Inzaghi porta a quattro lunghezze il margine sul Napoli, a pochi giorni dal big match di domenica sera a San Siro. I partenopei, infatti, non sono andati oltre il 2-2 casalingo contro l’Hellas Verona: alle reti di Frese e Orban hanno risposto McTominay e Di Lorenzo.

Negli altri incontri disputati ieri, spicca il prezioso successo dell’Atalanta sul campo del Bologna, che consente alla formazione bergamasca di raggiungere il settimo posto in classifica. Successo esterno anche per l’Udinese contro il Torino, mentre all’Olimpico Lazio e Fiorentina si sono divise la posta con un pareggio.