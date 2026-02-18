Figuraccia in casa del Galatasaray. Tuttosport in prima pagina: "Juve, allarme totale"

"Juve, allarme totale". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si concentra sulla sconfitta rimediata dai bianconeri nei play-off d'andata di Champions League. Il Galatasaray infatti si è imposto con un netto 5-2, rifilando una batosta ai bianconeri che ora dovranno fare un'impresa al ritorno. Pesa senza dubbio l'infortunio subito da Bremer e il rosso rimediato da Cabal mentre è risultata vana la doppietta siglata da Koopmeiners. Il tecnico Spalletti, inoltre, ha ammesso i passi indietro compiuti dai suoi, chiamati ad un riscatto concreto per recuperare lo svantaggio di Istanbul.

CHAMPIONS LEAGUE - In primo piano anche la sconfitta subita dall'Atalanta, battuta per 2-0 dal Borussia Dortmund al Westfalenstadion. Un passivo meno pesante ma di certo difficile da recuperare per la Dea, che alla New Balance Arena potrà modificare le proprie sorti in ottica ottavi. In campo stasera ci sarà anche l'Inter, terza e ultima italiana di scena nei play-off che farà visita al Bodo/Glimt.

MILAN - Tanto spazio anche per la Serie A, che ritorna con il recupero della 24a giornata tra Milan e Como. I rossoneri infatti alle 20.45 ospiteranno i lariani a San Siro, puntando alla terza vittoria di fila per avvicinare l'Inter e tenere viva la corsa Scudetto. Sfida importante anche per i lariani, a caccia di un risultato positivo in ottica europea.