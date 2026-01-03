Fiorentina, è arrivato Solomon. Corriere Fiorentino: "Ma scoppia già il caso"

"Fiorentina, ecco Solomon. Ma scoppia già il caso" scrive il Corriere Fiorentino in prima pagina quest'oggi. Un post su Facebook dell'assessore di Sesto Fiorentino Jacopo Madau ha innescato la polemica dopo l'acquisto di Manor Solomon, giocatore israeliano, da parte della Fiorentina: "Non sei il benvenuto" ha scritto Madau, accusando Solomon di sostenere Netanyahu, provocando la dura reazione del console Marco Carrai.

Spazio poi al fronte cessioni. Nemmeno il tempo di ambientarsi che Edin Dzeko e Hans Nicolussi Caviglia sono già con le valigie. Pronti a lasciare la Fiorentina dove non hanno trovato spazio e hanno molto deluso. E se per il boemo all'orizzonte sembra esserci il Genoa dell'amico De Rossi, per il mediano è probabile un ritorno al Venezia per poi passare al Cagliari.