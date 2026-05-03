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Calcio: Udinese, commemorazione sisma Friuli prima di match con Torino

Calcio: Udinese, commemorazione sisma Friuli prima di match con Torino
foto ANSA
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Oggi alle 06:30Altre Notizie
Redazione TMW
fonte ANSA
Con Protezione civile e i 45 sindaci dei comuni terremotati

(ANSA) - UDINE, 02 MAG - Si è svolta prima dell'inizio della partita casalnga con il Torino, al Bluenergy Stadium, la commemorazione organizzata dall'Udinese Calcio per il 50/o anniversario del terremoto del Friuli, nel 1976. Inoltre, prima del fischio di inizio è stato anche fatto un minuto di silenzio, anche in memoria di Alex Zanardi, come disposto oggi dal Coni. L'iniziativa ha visto la partecipazione del vice presidente della giunta regionale Mario Anzil, dell'assessore regionale alla Protezione civile, Riccardo Riccardi - che ha ricordato la figura del compianto commissario straordinario alla ricostruzione, Giuseppe Zamberletti - dei sindaci dei 45 comuni colpiti dal sisma del 1976, accolti sugli spalti insieme con circa 3 mila volontari della Protezione civile, degli alpini e dei vigili del Fuoco.

Una presenza significativa, che ha trasformato il prepartita in un momento di memoria collettiva e riconoscenza verso chi, ieri come oggi, è in prima linea nelle emergenze. Particolarmente toccante è stata l'esecuzione di "Stelutis Alpinis" da parte della Fanfara della Brigata Julia dell'Esercito, brano simbolo dell' identità friulana. Il pubblico ha seguito in silenzio e, poi, con lunghi applausi, creando un'atmosfera intensa e partecipata. L'evento si inserisce nel calendario delle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario del sisma: mercoledì 6 maggio a Gemona ci saranno il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. (ANSA).

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