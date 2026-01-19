Fullkrug lancia il Milan, La Gazzetta dello Sport in apertura: "Guarda che 9"

"Guarda che 9" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura in quest'oggi. Il Milan ha battuto il Lecce per 1-0 nel posticipo domenicale e prosegue così l'inseguimento all'Inter di Chivu. Allegri resta in scia a -3 dai nerazzurri grazie al gol di Fullkrug, entrato nella ripresa e decisivo dopo pochi minuti con un colpo di testa.

"Subito Malen, Roma quarta" - Importante vittoria della Roma contro il Torino per 2-0. Anche in questo match a segno il mercato con Gasperini che si gode il nuovo arrivato Malen. Prima un gol annullato al centravanti olandese, poi la rete del vantaggio sull'imbeccata di Dybala che nella ripresa ha chiuso il match. La Roma adesso è quarta.

Champions e mercato - Spazio infine alla Champions che torna domani con l'Inter attesa dal confronto con l'Arsenal e al calciomercato con la Juventus che va alla ricerca di una punta e insiste per Mateta del Crystal Palace.