Gasp vince a Bologna nel segno di Malen, Il Romanista: "Dilly ding, dilly don"

"Dilly ding, dilly don". Questo il titolo di apertura de Il Romanista in prima pagina quest'oggi, all'indomani della vittoria per 2-0 dei giallorossi sul Bologna. Nel sottotitolo si legge: "Malen ed El Aynaoui suonano la campanella della ripartenza. La Roma liberata dalle polemiche si impone al Dall'Ara in un tempo e avvicina la Juventus nella corsa al quarto posto. Avanti così".

Nel taglio basso c'è spazio per le dichiarazioni del tecnico Gian Piero Gasperini: "Al centro della Roma club e tifosi". L'analisi dell'allenatore post-Bologna: "Risposte positive da parte dei ragazzi. Mercato? Giusto che io abbia credibilità sulle scelte". Cristante invece ammette: "Champions difficile". El Aynaoui parla pure del futuro: "Qui giocatori forti, sono felice".

Infine piccolo spazio dedicato anche al terremoto successo nell'AIA, con il titolo seguente: "Frode: Rocchi si autosospende". Presunte pressioni su VAR e AVAR. Indagato pure il supervisore Gervasoni.