Non c'è solo un match al Franchi, La Nazione: "La Fiorentina scopre Grosso da avversario"

La Serie A prosegue e va avanti. Oggi alle 12.30 si giocherà uno degli anticipi della 34^ giornata, che propone pure lo scontro del Franchi tra i viola e il Sassuolo. La Nazione gli dedica uno spazio nel taglio laterale della prima pagina: "La Fiorentina scopre Grosso da avversario. Gudmundsson falso nueve". Piccoli non è al meglio, a sostituirlo però non sarà il giovane Braschi, bensì l'islandese, che vuole riscattarsi dopo la prova opaca di Lecce.

Paratici sfida un tecnico che conosce davvero molto bene e che è stato recentemente accostato alla Fiorentina per il futuro. A fine stagione, salvo clamorose sorprese, ci sarà l'addio di Paolo Vanoli e il dirigente dovrà trovare un profilo all'altezza della storia del club per sostituirlo. Grosso è uno dei nomi che sono stati fatti, considerando l'ottima annata che ha disputato sulla panchina del Sassuolo.