Fabregas vuole i 3 punti, La Provincia di Como: "Sarà Genoa per noi? Serve una grande partita"

Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, che è costata carissimo alla squadra di Cesc Fabregas, La Provincia di Como prova in qualche modo a spronare i lariani e titola così poco sopra all'apertura della prima pagina: "Sarà Genoa per noi? Serve una grande partita". Nelle corde dei lombardi c'è sicuramente la vittoria, ma a Marassi non è facile per nessuno, specie da quando sulla panchina del Grifone siede Daniele De Rossi.

Il quotidiano prosegue nel sottotitolo: "La voglia matta è quella di tornare a vincere, dopo quattro partite senza i tre punti. Anche perché, a cinque gare dal termine, ogni sfida suona come una finale e non si può più sbagliare. Il Como oggi gioca a Marassi con il Genoa e può farcela".