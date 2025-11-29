Gasperini lavora e trova nuove risorse, Il Romanista titola: "Più siamo meglio stiamo"

"Più siamo meglio stiamo" è il titolo con cui si apre l'edizione odierna de il Romanista oggi in edicola in merito ai giallorossi. Aspettando gli aiuti dal mercato invernale del prossimo gennaio, Gasperini lavora e trova nuove risorse. Dopo Baldanzi, anche Ghilardi ed El Shaarawy tornano a disposizione. Contro i danesi il difensore ex Hellas Verona ha ricoperto il ruolo di braccetto destro del terzetto difensivo e la sua prova ha sorpreso tutti, compreso Gasperini che lo ha tenuto in campo per tutti i novanta minuti. Anche Baldanzi è riuscito a salire le gerarchie a tal punto di spingere il tecnico a schierarlo dal primo minuto nel ruolo di falso nove contro la Cremonese.