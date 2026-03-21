I 28 convocati di Gattuso, QS oggi in prima pagina: "Per i playoff torna Chiesa"
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Sono tanti gli argomenti toccati oggi in prima pagina da QS. Tra questi, spicca il ritorno della Nazionale che avrà l'importantissimo match contro l'Irlanda del Nord valido per i playoff per accedere ai Mondiali. Se vince, sarà finale contro una tra Bosnia e Galles. Ecco il titolo scelto, con focus su un gradito ritorno: "I 28 convocati di Gattuso: per i playoff torna Chiesa".
Spazio anche alla Serie A. In taglio alto la zona di vertice: "Leao si ferma, Allegri a caccia dell'Inter con Fullkrug". Oggi in campo i rossoneri contro il Torino, per mettere pressione ai nerazzurri e risorpassare il Napoli.
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