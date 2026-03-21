I 28 convocati di Gattuso, QS oggi in prima pagina: "Per i playoff torna Chiesa"

Sono tanti gli argomenti toccati oggi in prima pagina da QS. Tra questi, spicca il ritorno della Nazionale che avrà l'importantissimo match contro l'Irlanda del Nord valido per i playoff per accedere ai Mondiali. Se vince, sarà finale contro una tra Bosnia e Galles. Ecco il titolo scelto, con focus su un gradito ritorno: "I 28 convocati di Gattuso: per i playoff torna Chiesa".

Spazio anche alla Serie A. In taglio alto la zona di vertice: "Leao si ferma, Allegri a caccia dell'Inter con Fullkrug". Oggi in campo i rossoneri contro il Torino, per mettere pressione ai nerazzurri e risorpassare il Napoli.