Arriva la Cremonese, Gazzetta di Parma: "Sfida che può valere la salvezza"

"Il Parma affronta la Cremonese: una sfida che può valere la salvezza": così titola oggi in prima pagina La Gazzetta di Parma e, più nello specifico, in taglio alto. la compagine crociata riceve una Cremo dalle mille incognite, avendo cambiato allenatore in settimana. Match pesantissimo per la zona pericolante della classifica.

Cuesta alla vigilia: "Noi affrontiamo ogni gara allo stesso modo: con la consapevolezza. Proveranno a cambiare dinamiche col nuovo allenatore, e con la voglia di fare qui a fare punti. Noi sappiamo come approcciare la partita: determinazione e qualità. Secondo me un cambio di allenatore può comportare un cambiamento di dinamiche di gioco, in base ai giocatori che sceglie. Noi dovremo essere pronti a tutti gli scenari e fare tutto il possibile per portare la partita dove vogliamo".