Arriva il golletto e il Napoli si ferma. Corriere del Mezzogiorno: "Pure Conte si arrabbia"

"Arriva il golletto e il Napoli si ferma. Pure Conte si arrabbia" scrive il Corriere del Mezzogiorno (ediz. Campania) commentando l'1-0 con gol di McTominay alla Sardegna Arena. Gli azzurri vincono a Cagliari, la quarta consecutiva in campionato, ma così rimonta difficile.

"Qualcuno vuole ancora parlare di rimonta all'Inter? Si tutti. A parte l'aritmetica di quinta elementare, la partita di questo venerdì di inizio primavera dovrebbe bastare e avanzare per cancellare questa velleità. Il Napoli vince, per carità, i tre punti ci sono, conquistati col gol di McTominay al minuto 1,46 secondi, ma la prestazione non ha convinto tutti" sottolinea il quotidiano.