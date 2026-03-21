La lista di Gattuso, Il Gazzettino: "Chiesa ritorna in azzurro dopo 629 giorni"
TUTTO mercato WEB
In occasione dell'edizione odierna de Il Gazzettino, in prima pagina si parla in taglio alto della Nazionale. Impegno fondamentale in programma tra qualche giorno, con l'Irlanda del Nord come avversario e valido per la semifinale del playoff Mondiali. Ecco il titolo proposto: "Le convocazioni di Gattuso: Chiesa ritorna in azzurro dopo 629 giorni".
Il ct dunque, nonostante l'esterno offensivo ex Fiorentina e Juventus non stia trovando molto spazio nel Liverpool, ha deciso di richiamarlo sperando di rivedere la sua versione ammirata agli Europei del 2021. Esordio per Palestra, tra le più belle sorprese della Serie A.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, accordo per il rinnovo di Spalletti fino al 2028. Per la porta si valutano anche Alisson, De Gea e Tzolakis. Tonali il vero grande obiettivo a centrocampo. In attacco oltre a Kolo Muani c’è anche Zirkzee
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile