La lista di Gattuso, Il Gazzettino: "Chiesa ritorna in azzurro dopo 629 giorni"

In occasione dell'edizione odierna de Il Gazzettino, in prima pagina si parla in taglio alto della Nazionale. Impegno fondamentale in programma tra qualche giorno, con l'Irlanda del Nord come avversario e valido per la semifinale del playoff Mondiali. Ecco il titolo proposto: "Le convocazioni di Gattuso: Chiesa ritorna in azzurro dopo 629 giorni".

Il ct dunque, nonostante l'esterno offensivo ex Fiorentina e Juventus non stia trovando molto spazio nel Liverpool, ha deciso di richiamarlo sperando di rivedere la sua versione ammirata agli Europei del 2021. Esordio per Palestra, tra le più belle sorprese della Serie A.