La missione biancoceleste di Fabiani, Il Messaggero: "Riportare la Lazio tra le grandi"
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"La missione di Fabiani: 'Lazio fra le grandi'" scrive quest'oggi Il Messaggero nella sua sezione sportiva. Il diesse biancoceleste spiega: "Stagione sfortunata, condizionata da episodi e infortuni, ma questo è l’anno zero in cui serviva ricostruire. Sono certo che presto torneremo a lottare per i primi 5 posti".
Intervistato a DAZN il dirigente laziale ha proseguito: "Io sono uno specialista in ricostruzioni, non ho mai avuto una squadra che l'anno prima aveva vinto il tricolore. Mi sarebbe piaciuto lavorare con Milinkovic, con Ciro Immobile che faceva 35 gol, perché no anche con Luis Alberto e Felipe Anderson, ma probabilmente mi sarei impoltronito".
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