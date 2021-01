Corriere dello Sport: "Inter-Eriksen, insieme per forza. Dal mercato non arrivano novità"

vedi letture

Dopo la breve parentesi di Cagliari e tre settimane in panchina, la scelta di Conte di tornare a puntare su Eriksen ha destato un pizzico di sorpresa, considerando le numerose voci di mercato che gravitano attorno al danese: "È vero che non risultano offerte concrete per lui - scrive il Corriere dello Sport -, ma ormai appare sempre più fuori dal progetto". Il PSG non si fa avanti, e continuano a non arrivare segnali nemmeno da Arsenal o Manchester United. Gli unici (timidi) sondaggi sono stati condotti da West Ham e Aston Villa.

Alla luce dei recenti progressi, sembrava più logico che ieri pomeriggio toccasse a Sensi: "Invece, forse a causa della pioggia battente e di un terreno divenuto pesantissimo, il tecnico nerazzurro ha preferito non correre rischi con l'ex Sassuolo", precisa il quotidiano. Eriksen ha dato l'impressione di volerci provare: addirittura, in occasione di una punizione dal limite, ha tentato la conclusione tre volte, raccogliendo due respinte. Difficile dire se avrà altre occasioni, anche perché l'augurio di Conte e del club continua a essere quello di trovargli una sistemazione, anche in prestito fino al termine della stagione, se non altro per rilanciarlo in vista degli Europei.