Genoa, serata di coppa. Il Secolo XIX: "De Rossi farà un po' di turnover: chi spera"

Il Secolo XIX fa il punto sulla possibile formazione che schiererà De Rossi nella gara di domani di Coppa Italia, quando il Genoa sarà impegnato sul campo dell'Atalanta. Ripreso ossigeno in campionato, anche la trasferta di domani può essere vissuta con lo stato d’animo giusto, con la voglia di passare ai quarti nonostante gli sfavori del pronostico contro l’Atalanta dell’ex rossoblù Raffaele Palladino, e con la curiosità di vedere all’opera chi ha giocato meno. De Rossi ha ereditato una rosa di 28 calciatori e ha già fatto capire che a gennaio andrà ridotta; allo stesso tempo, però, si è detto colpito dall’impegno messo in allenamento da chi poi va in panca.

Ma il match con la Dea arriva al momento giusto: DDR farà turnover ma ragionato. Qualche titolare giocherà, almeno uno tra Vasquez e Ostigard, forse Frendrup e Norton-Cuffy, out col Verona (squalifica) e quindi più fresco, ma ci saranno anche giocatori poco impiegati. Carboni e Stanciu, in gol al debutto in Coppa Italia contro il Vicenza, sperano di esserci, dall’inizio o a gara in corso. Tra chi scalpita c’è anche il trio di Under 21: Ekhator, Venturino e Fini.