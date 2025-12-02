Sterzata dopo Bologna, Conte cambia. Cronache di Napoli: "Ora ha un'altra squadra"
Dal modulo nuovo alla fiducia alle new entry, passando per la compattezza dimostrata nelle ultime uscite. Specialmente nel trionfo per 1-0 strappato all'Olimpico nello scontro diretto per la vetta contro la Roma, che ha permesso agli uomini di Antonio Conte di riportarsi in cima con un punto in più rispetto ai giallorossi di Gasperini. "Ora è un altro Napoli", titola in prima pagina Cronache di Napoli.
La sterzata Scudetto dopo il tonfo di Bologna è arrivata, quando tutto sembrava in discussione e la spaccatura tra il tecnico leccese e lo spogliatoio pareva evidente. In particolare per la scontentezza dei nuovi arrivati all'ombra del Vesuvio.
E lo dimostrerà anche domani, con il Cagliari in Coppa Italia. Gli azzurri dovranno affrontare gli ottavi della competizione, ma per l'occasione scatterà un importante turnover rispetto all'uscita dell'Olimpico. In primis grande chance per Lucca di partire dal primo minuto al posto di Hojlund.
