Libero: "Como d'altissima classifica, Fabregas centra il 12° risultato utile di fila"
Il Como batte il Sassuolo e sale in piena zona Champions League. "E' un Como d'altissima classifica", titola all'interno delle sue pagine sportive il quotidiano Libero. Cesc Fabregas centra il dodicesimo risultato utile di fila grazie alle reti di Douvikas e Moreno.
