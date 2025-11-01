I palloni di Modric sono già da record, La Gazzetta dello Sport in apertura: "L'uomo d'oro"
TUTTO mercato WEB
"L'uomo d'oro" scrive La Gazzetta dello Sport dedicando la sua apertura a Luka Modric. I suoi palloni sono già da record. Tocchi e passaggi perfetti: nessuno in campionato ne fa tanti come il croato. Il Milan di Massimiliano Allegri ruota attorno alla sua classe e per il big match Scudetto con la Roma, Max recupera Rafa Leao.
Il nuovo arrivo - Nel taglio alto spazio alla presentazione di Luciano Spalletti come nuovo allenatore della Juventus. "Spallettata scudetto", scrive la Rosea. Alle 20.45 esordio a Cremona senza Yildiz: "Juve da titolo".
Articoli correlati
Juventus, ritorno di fiamma per Hjulmand. Nei radar anche Schlager del Lipsia. Il Barca pensa anche a Vlahovic per il dopo Lewandowski. Napoli, per il centrocampo ci sono anche Pellegrini e Ceballos
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, ritorno di fiamma per Hjulmand. Nei radar anche Schlager del Lipsia. Il Barca pensa anche a Vlahovic per il dopo Lewandowski. Napoli, per il centrocampo ci sono anche Pellegrini e Ceballos
Le più lette
2 Dove arriverà la Juve di Spalletti? Sabatini: "Dipende dai gol di Vlahovic e gli assist di Yildiz"
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile