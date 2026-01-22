Ieri i funerali di Commisso. Corriere Fiorentino: "L'addio di New York e l'omaggio di Firenze"
"Commisso, l'addio di New York e l'omaggio di Firenze" scrive in prima pagina il Corriere Fiorentino quest'oggi. Era gremita la Cattedrale di San Patrizio a Manhattan per l'ultimo saluto al patron della Fiorentina Rocco Commisso. "Mio padre ha amato Firenze", ha detto il figlio Joseph. E la città ieri ha illuminato di viola le porte per il patron.
La cerimonia ha richiamato numerose personalità di Firenze o comunque legate alla città. Per quanto riguarda la Fiorentina, sono presenti il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari, il responsabile medico viola Luca Pengue e l'ex direttore sportivo viola Daniele Pradè.
