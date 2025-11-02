Il Bari accoglie il Cesena e il Corriere del Mezzogiorno apre con Caserta: "Gytkjaer dia di più"
TUTTO mercato WEB
Si gioca anche in Serie B in questa domenica 2 novembre, nella undicesima giornata del campionato. Dopo le vittorie, ieri, di Frosinone e Palermo, il Modena sarà chiamato a rispondere e a staccarsi di nuovo da solo in vetta accogliendo in casa la Juve Stabia.
Alla stessa ora il Catanzaro affronterà il Venezia, e al San Nicola il Bari se la vedrà contro il Venezia. “Ci aspettiamo tanto da lui e lui sa che finora non ha portato ciò che noi ci aspettavamo da lui. Parlo spesso con Gytkjaer perchè so che per un attaccante basta una scintilla e si riparte” le parole del tecnico Caserta alla vigilia.
A chiudere la giornata, la sfida tra Monza e Spezia alle 18:15 e questa sera importante scontro salvezza al Ferraris tra la Sampdoria e il Mantova.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Le più lette
3 Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: Doig si riprende il posto, ballottaggio Vranckx-Thorstvedt
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Latina, Bruno carica la squadra: "Serve coraggio contro la Salernitana. Uniti possiamo fare grandi cose"
Calcio femminile