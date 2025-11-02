Il Bari accoglie il Cesena e il Corriere del Mezzogiorno apre con Caserta: "Gytkjaer dia di più"

Si gioca anche in Serie B in questa domenica 2 novembre, nella undicesima giornata del campionato. Dopo le vittorie, ieri, di Frosinone e Palermo, il Modena sarà chiamato a rispondere e a staccarsi di nuovo da solo in vetta accogliendo in casa la Juve Stabia.

Alla stessa ora il Catanzaro affronterà il Venezia, e al San Nicola il Bari se la vedrà contro il Venezia. “Ci aspettiamo tanto da lui e lui sa che finora non ha portato ciò che noi ci aspettavamo da lui. Parlo spesso con Gytkjaer perchè so che per un attaccante basta una scintilla e si riparte” le parole del tecnico Caserta alla vigilia.

A chiudere la giornata, la sfida tra Monza e Spezia alle 18:15 e questa sera importante scontro salvezza al Ferraris tra la Sampdoria e il Mantova.