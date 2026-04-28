Il caso Rocchi trova nuovi dettagli. Corriere dello Sport: "Una faida arbitrale"

In Italia continua a tener banco e a far rumore il caso Rocchi. Una faida arbitrale agita il sistema calcio italiano. Corriere dello Sport scava nel caso Rocchi e scopre tensioni profonde tra procura e PM, con Tommasi nominato designatore ad interim in un clima tutt'altro che sereno. L'indagine non riguarda società e dirigenti, come era stato inizialmente ipotizzato, bensì il cuore pulsante del meccanismo arbitrale. Ben cinque partite di Serie A della stagione 2024-25 sono finite sotto osservazione, e gli investigatori stanno frugando nei dettagli con meticolosità.

La faida ha anche riflessi istituzionali: spunta il nome di Ceferin e l'ipotesi commissario in federazione, segnale che la crisi attraversa l'intero edificio del calcio italiano. Il clima è teso, le certezze vacillano, le procedure normali sembrano non bastare più. La procura vuole capire se dietro le designazioni arbitrali ci fosse qualcosa di irregolare, se ci fossero favoritismi o pressioni esterne. La magistratura sportiva sta facendo il suo lavoro, ma le spaccature interne diventano sempre più evidenti.

Il caso dilaga oltre i confini della semplice gestione arbitrale. Gravina potrebbe mettere sotto tutela l'Aia, con l'idea di portare il Collegio di Garanzia del Coni in una riunione a porte chiuse. Codice segreto in sala: è l'immagine del momento. Intanto il campionato continua. Sulle colonne del quotidiano romano spazio alla Lazio, che si divide i punti con l'Udinese nel 3-3, mentre il Cagliari batte 3-2 l'Atalanta. Ma il rumore di fondo è quello dei problemi arbitrali che non mollano la presa.