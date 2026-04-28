Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il caso Rocchi trova nuovi dettagli. Corriere dello Sport: "Una faida arbitrale"

Il caso Rocchi trova nuovi dettagli. Corriere dello Sport: "Una faida arbitrale"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:08Rassegna stampa
Laerte Salvini

In Italia continua a tener banco e a far rumore il caso Rocchi. Una faida arbitrale agita il sistema calcio italiano. Corriere dello Sport scava nel caso Rocchi e scopre tensioni profonde tra procura e PM, con Tommasi nominato designatore ad interim in un clima tutt'altro che sereno. L'indagine non riguarda società e dirigenti, come era stato inizialmente ipotizzato, bensì il cuore pulsante del meccanismo arbitrale. Ben cinque partite di Serie A della stagione 2024-25 sono finite sotto osservazione, e gli investigatori stanno frugando nei dettagli con meticolosità.

La faida ha anche riflessi istituzionali: spunta il nome di Ceferin e l'ipotesi commissario in federazione, segnale che la crisi attraversa l'intero edificio del calcio italiano. Il clima è teso, le certezze vacillano, le procedure normali sembrano non bastare più. La procura vuole capire se dietro le designazioni arbitrali ci fosse qualcosa di irregolare, se ci fossero favoritismi o pressioni esterne. La magistratura sportiva sta facendo il suo lavoro, ma le spaccature interne diventano sempre più evidenti.

Il caso dilaga oltre i confini della semplice gestione arbitrale. Gravina potrebbe mettere sotto tutela l'Aia, con l'idea di portare il Collegio di Garanzia del Coni in una riunione a porte chiuse. Codice segreto in sala: è l'immagine del momento. Intanto il campionato continua. Sulle colonne del quotidiano romano spazio alla Lazio, che si divide i punti con l'Udinese nel 3-3, mentre il Cagliari batte 3-2 l'Atalanta. Ma il rumore di fondo è quello dei problemi arbitrali che non mollano la presa.

Articoli correlati
L'apertura del Corriere della Sera: "Arbitropoli, l'inchiesta non tocca i club" L'apertura del Corriere della Sera: "Arbitropoli, l'inchiesta non tocca i club"
Autosospensione di Rocchi e Gervasoni atto di responsabilità, Cesare Di Cintio consiglia... Autosospensione di Rocchi e Gervasoni atto di responsabilità, Cesare Di Cintio consiglia prudenza
Inchiesta arbitri, svolta dalla Procura. La Gazzetta dello Sport: "Nessun club è... Inchiesta arbitri, svolta dalla Procura. La Gazzetta dello Sport: "Nessun club è indagato"
Altre notizie Rassegna stampa
Caos arbitri, Il Messaggero: "Scandali, Inter salva. In arrivo altri indagati" Caos arbitri, Il Messaggero: "Scandali, Inter salva. In arrivo altri indagati"
Napoli, si programmano i nuovi orizzonti. Il Mattino: "De Laurentiis-Conte, prove... Napoli, si programmano i nuovi orizzonti. Il Mattino: "De Laurentiis-Conte, prove di futuro"
L'apertura del Corriere della Sera: "Arbitropoli, l'inchiesta non tocca i club" L'apertura del Corriere della Sera: "Arbitropoli, l'inchiesta non tocca i club"
Juventus, gli ultimi retroscena. TuttoSport: "Vlahovic? Da Juve se.." Juventus, gli ultimi retroscena. TuttoSport: "Vlahovic? Da Juve se.."
Il caso Rocchi trova nuovi dettagli. Corriere dello Sport: "Una faida arbitrale" Il caso Rocchi trova nuovi dettagli. Corriere dello Sport: "Una faida arbitrale"
Inchiesta arbitri, svolta dalla Procura. La Gazzetta dello Sport: "Nessun club è... Inchiesta arbitri, svolta dalla Procura. La Gazzetta dello Sport: "Nessun club è indagato"
Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, martedì 28 aprile Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, martedì 28 aprile
La Lazio comincia la missione Coppa. Corriere di Roma: "C'è l'Udinese ma la testa... La Lazio comincia la missione Coppa. Corriere di Roma: "C'è l'Udinese ma la testa è all'Inter"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Nkunku, Openda, Piccoli, Lucca, Morata: in estate tutti a caccia del centravanti dopo i troppi errori della scorsa estate. Solo una big ha indovinato tutte le mosse e infatti...
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, la classifica: Inter a 3 punti dallo scudetto, lotta Champions apertissima
Immagine top news n.1 Non bastano Pedro e Atta a Lazio e Udinese: pari-spettacolo. Sarri risponde alle voci sul Napoli
Immagine top news n.2 C'è l'erede di Rocchi all'AIA: il nuovo designatore ad interim è Dino Tommasi
Immagine top news n.3 Lazio, Sarri e le voci sul Napoli: "Fantacalcio. Ma perché dite sempre che sono vecchio?"
Immagine top news n.4 Sorpassi e ribaltoni, partita folle all'Olimpico: tre gol nel finale, Lazio-Udinese finisce 3-3
Immagine top news n.5 Mendy e Borrelli stendono l'Atalanta e avvicinano il Cagliari alla salvezza: è 3-2 alla Unipol Domus
Immagine top news n.6 Dino Tommasi sostituisce Rocchi da designatore degli arbitri. La nota dell'AIA
Immagine top news n.7 Le date del calciomercato 2026-27: quando sarà possibile fare acquisti tra estate e inverno?
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Con Fabregas e senza Nico Paz. Cosi il Como programma già il futuro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Gli scenari per il futuro della panchina del Torino: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 L'ultimo atto del ciclo? La Lazio è pronta per una vera rivoluzione
Immagine news podcast n.3 Tre uomini e una panca: la Fiorentina sfoglia la margherita del futuro tecnico
Immagine news podcast n.4 Finisce sempre nel peggiore dei modi: Lukaku è tutt'altro che una bandiera
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Terremoto arbitri, cosa succede adesso? Ecco il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Milan-Juve desolante. Rossoneri al 90% in Champions ma..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Milan-Juve, che figura. Fiorentina, io spero in Sarri"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Luka Modric ha già giocato l'ultima partita con la maglia del Milan?
Immagine news Serie A n.2 Caso Rocchi, l'Inter non è indagata. Scudetto vicino ma Calhanoglu rischia la finale di Roma
Immagine news Serie A n.3 L'Udinese trova un folle 3-3 contro la Lazio: tante cose positive e qualche rammarico
Immagine news Serie A n.4 Lazio, i record di Pedro: ora sogna il primo titolo in Italia
Immagine news Serie A n.5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 aprile
Immagine news Serie A n.6 Pisacane spiega la scelta di tener fuori Palestra: "Non vogliamo essere dipendenti da lui"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo ai playoff, Inzaghi ai tifosi: "Ce la metteremo tutta, siete di un'altra categoria"
Immagine news Serie B n.2 Avellino, lavoro differenziato per Simic e Milani. Permesso per Izzo
Immagine news Serie B n.3 Pescara, buone notizie per Gorgone: Bettella domani torna in gruppo
Immagine news Serie B n.4 Bari, Esteves e Cistana hanno svolto parte della seduta con i compagni
Immagine news Serie B n.5 Cesena, caccia all'erede di Fusco: il nome nuovo è quello dell'ex Parma Pederzoli
Immagine news Serie B n.6 Avellino ai playoff? D'Agostino: "Destino nelle nostre mani. Parleremo del rinnovo di Ballardini"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana in vendita, pubblicato bando cessione ramo sportivo: base d'asta a 260mila euro
Immagine news Serie C n.2 Ostiamare promosso in C, il tecnico D'Antoni: "De Rossi ha visto più lungo di noi"
Immagine news Serie C n.3 Arezzo promosso in B, l'ex Dal Canto: "Progetto che parte dalla vittoria della Serie D"
Immagine news Serie C n.4 Antonini non molla: il punto sulle battaglie legali di Trapani Calcio e Shark
Immagine news Serie C n.5 Che stangata per l'Albinoleffe: il tecnico Lopez squalificato per tre giornate
Immagine news Serie C n.6 Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo: Pucciarelli squalificato per tre giornate
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Udinese, friulani imbattuti all'Olimpico dal 2019
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Torino-Inter
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Juventus, big match con vista Champions
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, il prossimo anno ci saranno due Como. Promosso il 1907
Immagine news Calcio femminile n.2 Frecciarossa di Trenitalia Title Partner della finale della Coppa Italia Women tra Juve e Roma
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Femminile, si chiude la 19ª giornata: l'Inter conquista la Champions
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, la Fiorentina riprende la Ternana: il match si chiude sul 2-2
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A femminile, si chiude la 19ª giornata: alle 18.00 Fiorentina-Ternana
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Rossettini dopo la vittoria con la Juve: "Con loro un conto aperto da inizio stagione"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Dal Bari alla Fiorentina di Bati-gol, fino ai Rangers: la storia di Lorenzo Amoruso Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale?