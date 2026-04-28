Cagliari, vittoria d'oro contro l'Atalanta. L'Unione Sarda: "È un colpo salvezza"

"Cagliari, è un colpo salvezza" titola oggi con orgoglio L'Unione Sarda al centro della sua prima pagina. Il quotidiano isolano esalta il successo per 3-2 dei rossoblu sull'Atalanta in un match di campionato che consegna una salvezza virtuale alla squadra di Pisacane: "Atalanta sconfitta 3-2: straordinaria doppietta di Mendy, gol partita di Borrelli. Agli ospiti non basta Scamacca (due gol). Per i rossoblu ripresa tutto cuore: esplode la festa".

"Quando si fanno delle scelte, soprattutto per me che sono un neofita è normale che tutto se non è finalizzato alla vittoria è oggetto di critica - ha detto ieri il tecnico rossoblu Fabio Pisacane in conferenza stampa -. Mi fa piacere che queste scelte abbiano ripagato in senso positivo. Sicuramente una vittoria importante perché ci mette ad otto lunghezze dalla terzultima, ma mi auguro che la squadra faccia qualcosa per rendere questa ultima parte più piacevole, nonostante tutte le difficoltà. Mendy? La valutazione che è stata data su Mendy dopo la gara di Milano non era buona. Il calcio è bello per questo perché si cambia valutazione sul ragazzo. Io penso che questi ragazzi intanto devono sbagliare per fare le prestazioni che hanno fatto questa sera. Quando sbagliano non dobbiamo cercare di abbassargli l'autostima. Pensavo che questa sarebbe potuta essere la sua partita e le sensazioni hanno ripagato. Quella di stasera è una vittoria epica. Noi sappiamo che per vincere contro squadre come Atalanta, Juve, Roma, Fiorentina ci vogliano prestazioni epiche. Abbiamo fatto una vittoria che vale tanto per la classifica".