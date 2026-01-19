Il Diavolo pressa l'Inter. Il Corriere dello Sport in apertura sui rossoneri: "Alla Max"

"Alla Max". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si sofferma sul successo conquistato dal Milan nel posticipo della ventunesima giornata di Serie A. Il Diavolo infatti ha avuto la meglio sul Lecce, piegato dal primo gol italiano di Fullkrug. Una rete pesantissima quella siglata dal centravanti tedesco, che ha lanciato la formazione di Allegri a quota 46. La vittoria, che vale anche come ventesimo risultato utile consecutivo in Serie A, è risultata fondamentale anche per restare a distanza dalla capolista Inter, sempre a +3 sui rossoneri.

ROMA - In primo piano anche la Roma, che si è imposta con un netto 0-2 sul Torino. I giallorossi hanno sfruttato fin da subito le qualità di Malen, in gol già all'esordio con i capitolini. Una vittoria ottenuta anche grazie a Dybala e che ha permesso alla Roma di prendersi il quarto posto in solitaria con 42 punti, tre in più della Juventus.

CHAMPIONS LEAGUE - In prima pagina anche la Champions League, che domani nel settimo turno vedrà impegnate Napoli e Inter. Gli azzurri, che hanno recuperato Lukaku, se la vedranno contro il Copenaghen al Parken. I nerazzurri invece sono attesi da un big match, visto che ospiteranno la capolista Arsenal a San Siro.