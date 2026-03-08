Alle 18 c'è Genoa-Roma, Il Secolo XIX: "Grifo a caccia dello scalpo di una big"
Impegno casalingo per il Genoa. Questa sera, calcio d'inizio alle 18, la squadra di Daniele De Rossi scenderà in campo al "Ferraris" contro la Roma per un match importantissimo per la zona bassa della classifica. I rossoblù cercano il successo contro una big e tre punti per allontanarsi dalle secche della zona retrocessione. Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Secolo XIX: "Grifo a caccia dello scalpo di una big. Spinta Ferraris per battere la Roma".
