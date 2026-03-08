"La Roma a Genova. Lazio, si ferma Provedel", il titolo de La Repubblica (ed. Roma)
Impegno in trasferta per la Roma. La squadra di Gian Piero Gasperini deve rispondere ai successi di Como e Juventus per mantenere il quarto posto in classifica. L'impegno non sarà facile visto che ci sarà l'ex De Rossi con il suo Genoa che attenderà al "Ferraris". Domani sera invece toccherà alla Lazio che all'Olimpico ospiterà il Sassuolo senza però il proprio portiere. Si è fermato infatti Ivan Provedel. Questo il titolo dell'edizione romana de La Repubblica: "La Roma va a Genova. Lazio, grana per Sarri si ferma Provedel".
