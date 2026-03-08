Rimontati due gol in quattro minuti, L'Eco di Bergamo: "L'Atalanta risale da 0-2 a 2-2"
Pareggio casalingo per l'Atalanta. La squadra di Raffaele Palladino è stata bloccata in casa dall'Udinese sul punteggio di 2-2. Vantaggio friulano con Kristensen e Davis ma una doppietta di Scamacca fra il 75' e il 79' ha riequilibrato il match della New Balance Arena. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de L'Eco di Bergamo: "L'Atalanta risale da 0-2 a 2-2".
