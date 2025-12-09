Il Milan raggiunge il Napoli, il Corriere della Sera: "Per lo scudetto il Diavolo c'è"

"Il Milan rimonta due gol e raggiunge il Napoli" è il titolo che si può leggere nel taglio alto della prima pagina del Corriere della Sera oggi in edicola. Quanta fatica, ma missione compiuta: per lo scudetto, il Diavolo c’è. Capitan America come i supereroi dei fumetti: più forte della febbre, più forte del Toro, che ha il rimpianto di non aver saputo gestire il vantaggio di due gol maturato già dopo un quarto d’ora con un rigore di Vlasic e un destro di Zapata.

Il gran sinistro di Rabiot aveva tenuto in piedi un Diavolo estremamente deludente, prima dell’ingresso show dell’attaccante yankee, che sale a quota 7 centri in campionato. Sorride Allegri, squalificato e in tribuna, col suo ghigno inconfondibile. Ha passato la serata al telefono, dettando le direttive. La strada per lo scudetto resta lunghissima e complicata, ma il Diavolo ha il passo giusto.