Il Napoli vince in dieci al 94' a Marassi contro il Genoa, Il Mattino titola: "Senza paura"
"Senza paura". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino. Successo esterno ieri per il Napoli. La squadra di Antonio Conte. rimasta in dieci contro il Genoa sul punteggio di 2-2, ha vinto al "Ferraris" per 3-2 con un rigore al 94' procurato da Vergara e realizzato da Hojlund.
Editoriale di Luca Calamai Furia De Rossi, ancora il Var sotto accusa. La firma di Yildiz “lega” Spalletti alla Juve. Ora servirebbe il contratto di Vlahovic. Totti due anni a scuola da Ranieri
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
La Juventus blinda Yildiz, Comolli parla in italiano e Spalletti: "Rinnovo? Se me lo merito come Kenan"
