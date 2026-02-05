Il Torino lotta ma alla fine passa l'Inter. La Stampa: "Fallito anche l'ultimo obiettivo"
TUTTO mercato WEB
"Il Torino lotta ma alla fine passa l'Inter. Fallito l'ultimo obiettivo" scrive oggi La Stampa in prima pagina commentando così la sconfitta per 2-1 del Torino di Baroni ai quarti di finale di Coppa Italia contro l'Inter. Bonny e Diouf regalano il passaggio del turno ai nerazzurri. Per il Toro aveva accorciato Kulenovic, ma nell’ultima mezz’ora l’Inter ha ballato, e il gol del pareggio è stato annullato al Toro per millimetrico fuorigioco di Prati.
Il Toro si batte bene ma alla fine passa l’Inter alle semifinali di Coppia Italia. Con un po’ di sofferenza soprattutto nella seconda parte di gara. Ora l’Inter aspetta la vincente di Napoli-Como in semifinale.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Raimondo De Magistris A chi serve Casemiro? Cosa farà il miglior difensore del Bayern? Al via il mercato dei giocatori in scadenza con occasioni clamorose. In Serie A occhi puntati sulla Juventus...
Le più lette
2 A chi serve Casemiro? Cosa farà il miglior difensore del Bayern? Al via il mercato dei giocatori in scadenza con occasioni clamorose. In Serie A occhi puntati sulla Juventus...
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Coppa Italia, Torino ko: l'Inter delle riserve in semifinale. Chivu: "Non parlo di Triplete o Scudetto"
Serie A
Serie B
Serie C
Pianese, Ianesi: "Qui una piccola famiglia, ma testa all'Arezzo: potremmo far punti con la capolista"
Pronostici
Calcio femminile