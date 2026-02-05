Il Torino lotta ma alla fine passa l'Inter. La Stampa: "Fallito anche l'ultimo obiettivo"

"Il Torino lotta ma alla fine passa l'Inter. Fallito l'ultimo obiettivo" scrive oggi La Stampa in prima pagina commentando così la sconfitta per 2-1 del Torino di Baroni ai quarti di finale di Coppa Italia contro l'Inter. Bonny e Diouf regalano il passaggio del turno ai nerazzurri. Per il Toro aveva accorciato Kulenovic, ma nell’ultima mezz’ora l’Inter ha ballato, e il gol del pareggio è stato annullato al Toro per millimetrico fuorigioco di Prati.

Il Toro si batte bene ma alla fine passa l’Inter alle semifinali di Coppia Italia. Con un po’ di sofferenza soprattutto nella seconda parte di gara. Ora l’Inter aspetta la vincente di Napoli-Como in semifinale.