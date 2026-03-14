Il Torino ritrova se stesso. La Stampa: "I granata vincono 4-1 contro il Parma"
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"Il Torino ritrova se stesso e vince 4-1 contro il Parma" scrive La Stampa in prima pagina quest'oggi soffermandosi sulla vittoria della formazione granata per 4-1 nell'anticipo della 29esima giornata di Serie A nel match salvezza contro i ducali.
Quattro gol rifilati al Parma con Simeone tra i protagonisti, autore del primo gol e poi bravo a provocare anche l'autogol di Keita. Nel mezzo il pari di Pellegrino, il 2-1 di Ilkhan e il sigillo finale di Duvan Zapata con un grandissimo gol da fuori area.
Con questa vittoria i granata arrivano a 33 punti, ad un punto del Parma che è dodicesimo in campionato. La Cremonese quartultima, attesa lunedì dallo scontro diretto con la Fiorentina, staccata adesso di 9 punti.
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