Il valore di Yildiz. La Stampa: "La Juve prepara il rinnovo e annuncio show da top player"
TUTTO mercato WEB
"Il valore di Yildiz" scrive La Stampa nella sua sezione sportiva quest'oggi. La Coppa Italia dopo la sconfitta per 3-0 a Bergamo contro l'Atalanta lo ha confermato: senza il numero 10 non c’è vera Juve. Pronto il nuovo contratto fino al 2030 con ingaggio da 6 milioni a stagione, ricco bonus alla firma, e annuncio show da top-player. Il turco punta a rientrare domani in campionato.
Il colpo più importante è rappresentato da quel rinnovo di contratto (Yildiz ha detto sì alla proposta bianconera) che non impedirà ai top club europei di tentare il turco (Real Madrid, Arsenal e Chelsea guidano il gruppone di pretendenti da tempo), ma allo stesso tempo alzerà un bel muro attorno a lui.
Altre notizie Rassegna stampa
Fiorentina, contro il Torino vale doppio. Il Corriere Fiorentino: “Una sfida per classifica e morale”
Lecce, Di Francesco rilancia le corsie. Corriere dello Sport (ed. Puglia): “Così nascono le ali giallorosse”
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, si punta a blindare anche Leao. Gimenez resta un obiettivo per la difesa. Kolo Muani, la Juventus ci riproverà. Celik altra idea per la fascia. Il punto sui rinnovi di McKennie e Yildiz
Le più lette
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile