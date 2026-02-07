Hellas, con il Pisa è solo pareggio. L'Arena: "Pareggio amaro. E a fine gara contestazione"
TUTTO mercato WEB
"Hellas, con il Pisa è solo pareggio. Pareggio amaro" scrive L'Arena in prima pagina quest'oggi. Zero a zero al Bentegodi nella sfida tra ultime della classe "che ha il sapore di un anticipo di B", scrive il quotidiano. Un pareggio che serve a poco con Verona e Pisa che restano all'ultimo posto, a braccetto, salendo a quota 15.
Il nuovo allenatore Sammarco non riesce a dare la svolta, la squadra si porta dietro i difetti mostrati con Zanetti in panchina. E a fine gara scoppia la contestazione davanti allo stadio dei tifosi gialloblù. Esposto lo striscione "Investors di nome" (riferito al nome del fondo proprietario del Verona, Presidio Investors).
Altre notizie Rassegna stampa
Fiorentina, contro il Torino vale doppio. Il Corriere Fiorentino: “Una sfida per classifica e morale”
Lecce, Di Francesco rilancia le corsie. Corriere dello Sport (ed. Puglia): “Così nascono le ali giallorosse”
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, si punta a blindare anche Leao. Gimenez resta un obiettivo per la difesa. Kolo Muani, la Juventus ci riproverà. Celik altra idea per la fascia. Il punto sui rinnovi di McKennie e Yildiz
Le più lette
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile