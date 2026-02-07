Il Pisa non segna. Il Tirreno: "A Verona arriva un pareggio che serve a poco"
"Il Pisa non segna. A Verona arriva un pareggio che serve a poco" scrive Il Tirreno in apertura soffermandosi sullo 0-0 nello scontro diretto tra ultime della classe andato in scena ieri sera allo stadio Bentegodi tra Hellas Verona e Pisa.
È iniziata con uno 0-0 a Verona l'avventura pisana di Oscar Hiljemark. Nerazzurri e gialloblù restano ultimi a braccetto, 15 punti in classifica, in una gara dove i veneti hanno colto un palo nel primo tempo e i nerazzurri nella ripresa. Da quello che si è visto al Bentegodi, il lavoro da fare per il nuovo tecnico è davvero molto.
La squadra nerazzurra ha sofferto, in particolare nella seconda parte del primo tempo, anche se di tiri in porta se ne vedono pochi, eccezion fatta per il già citato palo. Nella ripresa meglio il Pisa, che in tre occasioni sfiora la rete del vantaggio. Alla fine arriva un pareggio che non accontenta nessuno.
