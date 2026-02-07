Arriva il c.t. della Turchia Montella, L'Unione Sarda: "Kilicsoy verso la nazionale maggiore"

"Arriva il c.t. della Turchia Montella, Kilicsoy verso la nazionale maggiore" scrive oggi L'Unione Sarda in prima pagina. Il commissario tecnico della nazionale turca, Vincenzo Montella, accompagnato dal suo vice Daniele Russo, ha fatto visita ieri al Centro Sportivo del Cagliari, nel cuore di Assemini, in particolare per osservare da vicino Semih Kilicsoy, attaccante classe 2005 che sta facendo parlare di sé per le sue recenti prestazioni con il Cagliari.

Il talento, già nel giro dell’Under 21 turca, potrebbe essere promosso molto presto nella nazionale maggiore. L’arrivo di Montella e Russo è stato accompagnato dal caloroso benvenuto del direttore sportivo del Cagliari, Guido Angelozzi, e del segretario sportivo generale Matteo Stagno.

Dopo una visita approfondita agli impianti, i due tecnici turchi hanno assistito da bordo campo all’allenamento della prima squadra. Al termine della sessione, Montella e Russo si sono intrattenuti a lungo con il tecnico rossoblù Fabio Pisacane e con Semih Kilicsoy,