Inter e Roma, show e primato. La Gazzetta dello Sport in apertura: "Gira la testa"
"Gira la testa" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in merito alle vittorie delle di Inter e Roma che dopo aver battuto rispettivamente Lazio e Udinese si ritrovano prime in classifica a pari punti. Ieri sera nel posticipo tra nerazzurri e biancocelesti si sono visti un super Lautaro che ha aperto le marcature dopo appena 3 minuti e poi nel secondo tempo il raddoppio di Bonny ha chiuso la partita. La Roma di Gasperini invece non si ferma e dice: "Sogniamo". Stesa l'Udinese 2-0 all'Olimpico grazie al rigore trasformato da Pellegrini e poi la rete di Celik.
Editoriale di Enzo Bucchioni Conte-Napoli: è finito l’amore. La squadra non lo segue più. Parole che sanno di resa. Inter e Roma in testa: effetto Chivu e Gasp. Italiano, un capolavoro. Juric via, arriva Palladino
1 Conte-Napoli: è finito l’amore. La squadra non lo segue più. Parole che sanno di resa. Inter e Roma in testa: effetto Chivu e Gasp. Italiano, un capolavoro. Juric via, arriva Palladino
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Marsiglia non è stata la svolta, l'Atalanta crolla in casa col Sassuolo. Fischi e Juric al capolinea
Pro Patria, Greco dopo il pari col Lumezzane: "Partita brutta, ma raggiungeremo il nostro obiettivo"
