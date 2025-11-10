Inter e Roma, show e primato. La Gazzetta dello Sport in apertura: "Gira la testa"

"Gira la testa" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in merito alle vittorie delle di Inter e Roma che dopo aver battuto rispettivamente Lazio e Udinese si ritrovano prime in classifica a pari punti. Ieri sera nel posticipo tra nerazzurri e biancocelesti si sono visti un super Lautaro che ha aperto le marcature dopo appena 3 minuti e poi nel secondo tempo il raddoppio di Bonny ha chiuso la partita. La Roma di Gasperini invece non si ferma e dice: "Sogniamo". Stesa l'Udinese 2-0 all'Olimpico grazie al rigore trasformato da Pellegrini e poi la rete di Celik.