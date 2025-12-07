Inter, poker al Como. Corriere della Sera titola in taglio alto: "Prima per una notte"
L'Inter conquista la vetta della classifica per una notte. In attesa delle gare delle concorrenti per il titolo, la squadra di Cristian Chivu si gode il primato in campionato. I nerazzurri si sono imposti nettamente ieri sera 4-0 sul Como di Fabregas con i gol di Lautaro, Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna del Corriere della Sera: "Inter, poker al Como: prima per una notte".
Editoriale di Luca Calamai Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
