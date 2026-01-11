"Inter, prove di fuga con il Napoli": la prima pagina del Quotidiano Sportivo
"Inter, il bivio per la gloria. A San Siro (20.45) arriva il Napoli di Conte: prove di fuga": così il Quotidiano Sportivo in edicola oggi, domenica 11 gennaio 2026, apre in prima pagina in merito al big match di stasera.
Spazio poi al mercato della Roma di Gian Piero Gasperini, che attende con ansia i rinforzi per il reparto avanzato: "Raspadori quasi a Roma: 'Ma Zirkzee non verrà'".
Sponda Milan vengono riportate le parole di Christian Pulisic alla vigilia della sfida dei rossoneri contro la Fiorentina, al Franchi: "Milan, Pulisic e il nuovo Leao: 'Rafa ha capito. Servono i gol".
Editoriale di Luca Calamai Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
