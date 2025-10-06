Juventus-Milan flop finisce tra i fischi, Tuttosport in apertura: "Tutto qui?"

"Tutto qui?" scrive Tuttosport in apertura dopo lo 0-0 tra Juventus e Milan all'Allianz Stadium, sfida terminata senza reti e tra i fischi dei sostenitori bianconeri. Quinto pari di fila tra campionato e Champions per i bianconeri: tanti attaccanti e tanti cambi, ma chi va più vicino al gol è Gatti. Per David

un'altra ciccata clamorosa sotto porta. Non incide neppure Yildiz, stanco. Ovazione per Allegri, però godono solo Conte e Gasperini, insieme al comando.

Il duo in vetta - "De Bruyne firma la rimonta Napoli. Soulé, vai Roma! Pioli terz'ultimo" scrive il quotidiano dopo le vittorie di Napoli e Roma rispettivamente contro Genoa e Fiorentina per 2-1, sempre in rimonta.

Qui Toro - "Baroni, c'è poco da stare sereni". Allenatore e società senza difesa (la 2ª peggiore nella storia granata): zona B a un passo e dopo la sosta il Napoli. Cairo prende tempo ma bisogna correre ai ripari.