Juventus sconfitta a Cagliari, Spalletti attende rinforzi. Tuttosport apre: "Subito Mateta!"
"Juve, subito Mateta!". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. La squadra di Luciano Spalletti cade nella sfida del sabato sera alla Unipol Domus di Cagliari. I bianconeri sono stati sconfitti per 1-0 dalla squadra di Pisacane con il gol realizzato da Mazzitelli. Servono rinforzi per il toscano che vuole riprendere immediatamente la corsa per un posto nella prossima Champions League.
