Kolo Muani conquista la Juventus: Vlahovic può rientrare in una nuova offerta al Psg

La Juventus studia le possibili mosse per trattenere Kolo Muani a giugno, quando il prestito concesso dal Psg per l'attaccante francese arriverà in scadenza. Il nuovo acquisto si è presentato alla grande con tre gol in due partite, ma il prestito (molto oneroso ma secco e senza nessuna opzione) al momento lascia poco spazio di manovra. Insomma, per acquistare definitivamente il nuovo bomber bianconero è necessario che Giuntoli abbia creatività.

L'asso nella manica del dirigente, secondo la ricostruzione di Tuttosport, può essere Dusan Vlahovic. Il serbo sembra destinato all'addio alla Juventus a prescindere da come andrà il resto della stagione, con il rinnovo in stand-by e l'importante ingaggio che inizia a pesare sulle casse del club. Non è quindi da escludere che in estate Vlahovic (seguito anche dal Barcellona) possa essere offerto al Psg per arrivare a Kolo Muani. "Al momento siamo nel campo delle ipotesi di lavoro, ma è una pista da seguire per i prossimi mesi", scrive TS.