L'apertura del Corriere della Sera è sul mea culpa di Bastoni: "Ho sbagliato, mi scuso"

Nel taglio alto del Corriere della Sera trova spazio un box dedicato ad Alessandro Bastoni, ieri protagonista in conferenza stampa alla vigilia di Bodo/Glimt-Inter per tornare anche sull'episodio che l'ha visto protagonista nell'ultimo Inter-Juventus: "Il mea culpa di Bastoni: 'Ho sbagliato, mi scuso. Ma assurde le minacce".



"In quanto persona più chiacchierata di queste ultime 48 ore era giusto metterci la faccia e spiegare le mie sensazioni - le parole del difensore interista -. Nel momento in cui ho sentito il contatto con Kalulu ho sicuramente accentuato la caduta per trarne vantaggio; ma la cosa della quale mi dispiace di più è la reazione avuta dopo che è stata brutta da vedere ma molto umana. Ovviamente in trance agonistica, preso dalla foga di una partita molto importante, però mi spiace aver reagito in quel modo. L'essere umano deve avere il diritto di sbagliare ma anche il dovere di riconoscerlo. Quindi sono qui per questo. Mi dispiace di aver reagito così, sia giusto metterci la faccia, ma la mia carriera e la mia persona non devono essere definite da un episodio così. Ho giocato 300 partite in carriera e mai sono stato al centro di certi avvenimenti. Non pensavo di creare così tanto scalpore e ho notato tanto finto perbenismo e tanta ipocrisia, che sicuramente non sono cose che fanno bene. Ho sentito addetti ai lavori dire cose che non stanno né in cielo né in terra. Ringrazio chi ha detto la verità che sono stato uno stupido e basta ma sono cose che nel calcio succedono".