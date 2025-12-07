L'Inter è più forte, La Provincia di Como stamattina: "Ma quattro gol sono troppi"

Nella prima pagina odierna, La Provincia di Como parla ovviamente anche della squadra di Fabregas. Impegnata ieri in un big match che poteva farle fare un bel salto di qualità, è andata incontro ad una giornata amara. Il titolo scelto è il seguente: "L'Inter è più forte: Como ko. Ma quattro gol sono troppi".

Il mister lariano a fine partita: "Il risultato è pesante e andiamo a casa con la testa bassa per migliorare. Calcisticamente non vedo una differenza grandissima. Davanti si sono visti attaccanti molto superiori. Abbiamo provato a fare la partita come volevo. I ragazzi hanno fatto tutto e di più, bisogna anche gestire le situazioni. L'Inter gioca a memoria da cinque anni. Si cresce di più con una sconfitta così".