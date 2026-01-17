L'Inter in Friuli per tenere a bada il Milan, Il Gazzettino: "Udine crocevia per lo Scudetto"

"Udine crocevia per lo Scudetto" scrive Il Gazzettino nella sua sezione sportiva quest'oggi. Dopo la sofferta vittoria contro il Lecce, l'Inter di Chivu a caccia di punti per tenere lontano il Milan dalla vetta. Runjaic con gli uomini contatti in attacco. Il tecnico interista invece pronto a lanciare la coppia formata da Pio Esposito e Lautaro Martinez.

Il successo per rintuzzare l'attacco del Milan: per l'Inter quella odierna contro l'Udinese sarà una gara estremamente importante, oltre che difficile, dopo il sofferto successo di mercoledì contro il Lecce grazie alla zampata nel finale di Pio Esposito, ma in casa nerazzurra la mente è rivolta anche al match di Champions di martedì contro l'Arsenal che sarà ospite del "Meazza" in cui sarà vietato quantomeno non perdere per sperare di accedere direttamente agli ottavi. E Chivu potrebbe pensare al turnover.