"L'Inter vince ancora ma il Napoli risponde. Juve ko a Cagliari". Così titola il Corriere della Sera

L’edizione odierna del Corriere della Sera apre la prima pagina con la notizia della scomparsa di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, morto ieri all’età di 76 anni. “La Fiorentina è la cosa più bella che si è regalato” si legge nell’annuncio del decesso, che ha colpito il mondo dello sport. Nonostante il lutto, i viola scenderanno regolarmente in campo oggi a Bologna per la gara valida per la 21ª giornata di campionato.

La giornata di ieri ha fatto registrare anche l’allungo momentaneo dell’Inter, ora a +6 sulla seconda in classifica. Al Bluenergy Stadium contro l’Udinese, alla squadra di Chivu è bastata la rete siglata al 20’ da Lautaro Martinez, su assist di Pio Esposito, per conquistare tre punti importanti e mettere pressione sul Milan, raggiunto anche dal Napoli. Gli azzurri hanno infatti battuto il Sassuolo 1-0 al Maradona grazie al gol di Lobotka.

Nel posticipo, infine, la Juventus cade clamorosamente alla Domus Arena contro il Cagliari al termine di un match dominato. Luca Mazzitelli regala ai suoi una vittoria contro i bianconeri che in campionato mancava dal 2020 e costringe la formazione allenata da Luciano Spalletti a perdere terreno con il gruppone di testa in attesa della Roma, quest'oggi impegnata sul campo del Torino.